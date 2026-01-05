Autoridades registran domicilios de tres civiles por presunta incursión de drones en Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Un equipo conjunto de investigación, integrado por las fuerzas armadas y la policía, inició este miércoles 21 registros y confiscaciones en domicilios y oficinas vinculados a tres civiles, en el marco de las pesquisas sobre la presunta incursión de drones surcoreanos en Corea del Norte.Las actuaciones se producen cinco días después de que uno de los investigados afirmara, en entrevistas con medios locales, haber participado directamente en el lanzamiento de los drones.Según las autoridades, dos de los implicados mantenían una relación previa como compañeros universitarios en Seúl y habían participado juntos en actividades de un grupo juvenil de orientación conservadora. Posteriormente, trabajaron como contratistas en la oficina presidencial durante el Gobierno de Yoon Suk Yeol y, al año siguiente, fundaron una empresa dedicada a la fabricación de drones.