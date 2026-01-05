Kang Sun Woo se somete a un interrogatorio de 21 horas por presunto soborno

Photo : YONHAP News

La diputada Kang Sun Woo regresó a su domicilio el día 21 tras casi 21 horas de interrogatorio policial, en el marco de una investigación por la presunta recepción de 100 millones de wones que la concejal metropolitana de Seúl Kim Kyung habría entregado a cambio de su nominación como candidata en las elecciones locales de 2022.Kang abandonó la unidad de investigación de corrupción pública de la Policía Metropolitana de Seúl alrededor de las 5:53 de la madrugada. Ante la prensa, afirmó que cooperó plenamente con la investigación, se disculpó por la preocupación causada y aseguró que seguirá respondiendo con sinceridad.Durante el interrogatorio, los investigadores preguntaron por las circunstancias del intercambio de dinero, la naturaleza de los fondos y si Kang estuvo presente en el momento de la entrega. La diputada sostuvo que solo tuvo conocimiento del asunto tras recibir un informe de su asesor.Sin embargo, según fuentes policiales, un exasesor declaró recientemente que Kang utilizó el dinero recibido como depósito para un contrato de alquiler de vivienda.La policía indicó que analizará la posibilidad de solicitar una orden de detención contra la diputada, en función de los resultados del interrogatorio.