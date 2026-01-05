Corea designa a Gwangju como ciudad de pruebas para vehículos autónomos

Photo : YONHAP News

La ciudad de Gwangju será designada como ciudad piloto nacional para el desarrollo y la comercialización de tecnologías de conducción autónoma, según anunció este miércoles 21 el Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte. Se trata de la primera vez en Corea del Sur que una ciudad en su totalidad recibe esta designación.En este marco, Gwangju funcionará como un espacio de prueba integral, en el que se impulsarán de forma simultánea el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial para la conducción autónoma y la verificación de su viabilidad comercial en condiciones reales de circulación.El Gobierno prevé seleccionar hasta abril alrededor de 3 empresas especializadas, que operarán hasta 200 vehículos de prueba en carreteras urbanas, zonas residenciales y entornos nocturnos, con el objetivo de recopilar datos a gran escala y acelerar la validación de estas tecnologías.Asimismo, mediante evaluaciones anuales, se promoverá una transición gradual desde la conducción autónoma con conductor a sistemas totalmente no tripulados, y se prevé que los resultados de las pruebas sirvan como base para evaluar la comercialización de servicios de conducción autónoma.