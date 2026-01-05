Trump destaca financiación “sin precedentes” gracias a acuerdos con Corea y Japón

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes 20 (hora local) que su gobierno ha asegurado un nivel de financiación sin precedentes tras cerrar acuerdos comerciales con Corea del Sur y Japón.Trump hizo estas declaraciones durante una sesión informativa en la Casa Blanca, en la que defendió los resultados económicos de su segundo mandato y su política arancelaria. En ese contexto, señaló que los acuerdos con ambos países permitirán movilizar fondos sin precedentes para el proyecto del gasoducto de gas natural licuado de Alaska, una de sus prioridades.Según los acuerdos alcanzados, Corea y Japón se comprometieron a invertir 350.000 millones y 550.000 millones de dólares, respectivamente, a cambio de reducir del 25% al 15% los aranceles recíprocos. En el caso de Corea, 150.000 millones de dólares se destinarán al sector de la construcción naval, mientras que los 200.000 millones restantes se invertirán en áreas como energía, semiconductores, productos farmacéuticos, minerales estratégicos, inteligencia artificial y computación cuántica.El proyecto de Alaska contempla el transporte de gas natural desde el norte del estado hasta la costa para su exportación, con una inversión inicial estimada en 45.000 millones de dólares.Aunque Corea había mostrado cautela por dudas sobre la rentabilidad, Trump ha insistido en que los fondos comprometidos por Corea y Japón se utilicen, en parte, para este proyecto energético.