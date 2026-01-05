Photo : YONHAP News

Una novela de la escritora surcoreana Han Kang ha sido seleccionada como finalista de uno de los premios literarios más prestigiosos de Estados Unidos.El Círculo de Críticos Nacional del Libro (NBCC) anunció el martes 20 (hora local) a los cinco finalistas en la categoría de novela, entre los que figura "Imposible decir adiós (We Do Not Part)" de la Nobel coreana, traducida al inglés por Lee Ye Won y Paige Morris.El ganador de esta categoría se dará a conocer el 26 de marzo.Fundado en 1975, el NBCC reconoce cada año los mejores libros escritos en inglés en géneros como poesía, novela, no ficción y biografía, y es considerado uno de los galardones de mayor prestigio del ámbito literario estadounidense.