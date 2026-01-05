Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Economía

KOSPI recupera la barrera de 4.900 puntos tras fuertes altibajos

Write: 2026-01-21 15:50:37Update: 2026-01-21 16:33:10

KOSPI recupera la barrera de 4.900 puntos tras fuertes altibajos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el miércoles 21 con una subida del 0,49% respecto a la sesión anterior, hasta situarse en 4.909,93 puntos.

El índice abrió la jornada con una fuerte caída del 1,57%, retrocediendo hasta los 4.808,94 puntos, pero tras una sesión marcada por la volatilidad, logró revertir la tendencia en la recta final y cerrar en terreno positivo.

Al contrario, el índice tecnológico KOSDAQ volvió a terreno negativo tras cuatro sesiones consecutivas al alza, al caer un 2,57% y cerrar en 951,29 puntos.

En el mercado de divisas, el won surcoreano se fortaleció frente al dólar estadounidense, que perdió 6,8 wones y se cotizó a 1.471,3 wones por dólar al cierre de la sesión. 
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >