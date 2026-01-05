Photo : YONHAP News

La película surcoreana "The Journey to Gyeongju" ha sido invitada oficialmente a la 24º edición del Festival de Cine Coreano de Florencia.La distribuidora Lotte Entertainment informó el miércoles 21 que el filme formará parte de la sección competitiva Korean Horizons, que se celebrará del 19 al 28 de marzo y está dedicada a obras que exploran nuevas direcciones del cine coreano.El Festival de Cine Coreano de Florencia es el certamen más antiguo de Italia dedicado exclusivamente al cine coreano y se ha consolidado como una plataforma clave para el intercambio cultural entre Corea e Italia.La cinta, que ha recibido elogios en diversos festivales internacionales, narra la historia de una madre y sus tres hijas, que emprenden un viaje de venganza familiar tras la muerte de la hija menor durante un viaje escolar.