La economía surcoreana creció un 1% en 2025, lo que supone la mitad de la tasa de crecimiento del año previo. Esta contracción se atribuye a múltiples factores, aunque fue decisivo el decrecimiento intertrimestral registrado en los tres últimos meses del año. El producto interior bruto real disminuyó en el cuarto trimestre del año pasado un 0,3% en comparación al trimestre previo, y cayó un 1,5% en comparación interanual.Sin embargo, el Banco de Corea aclaró, al anunciar estos datos el jueves 22, que al ser una estimación provisional no se reflejan los resultados de diciembre y, por ende, pueden mostrar cierta diferencia con el análisis definitivo que se publicará próximamente.Por apartados, el consumo privado aumentó un 0,3% entre el tercer y el cuarto trimestre de 2025 y los gastos gubernamentales un 0,6%. Las inversiones, en cambio, retrocedieron y, asimismo, las exportaciones, mermaron un 2,1%.