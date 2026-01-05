Menú principal Ver contenido

Política

El presidente envía condolencias a las víctimas del accidente de tren en España

Write: 2026-01-22 09:02:07Update: 2026-01-22 11:46:58

El presidente envía condolencias a las víctimas del accidente de tren en España

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha enviado sus condolencias a las víctimas del accidente de tren ocurrido en Córdoba, España.

En un mensaje publicado en sus plataformas digitales, el jefe de Estado coreano emitió un mensaje de pésame en el que honró la memoria de los fallecidos y deseó una pronta recuperación a los heridos, así como a todo el pueblo español impactado por el siniestro. El mensaje fue publicado originalmente en coreano, acompañado de su traducción al español.

El accidente, considerado la peor tragedia ferroviaria de la última década en España, ocurrió el domingo 18 tras el choque dos trenes de alta velocidad que circulaban a 200 kilómetros por hora. El número de víctimas mortales asciende, hasta el momento, a 43 personas.
