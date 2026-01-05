Trump destaca el acuerdo comercial con Corea ante el Foro de Davos

Photo : KBS News

El presidente estadounidense Donald Trump ha destacado el acuerdo comercial con Corea del Sur desde Davos, donde tiene lugar la reunión anual del Foro Económico Mundial.En el discurso que pronunció el miércoles 21 (hora local), Trump declaró que su Administración realizó "acuerdos históricos con socios que representan el 40% del comercio de Estados Unidos, incluyendo naciones europeas, Japón y Corea del Sur". El mandatario estadounidense vinculó estos hitos con el impulso económico y el repunte del mercado bursátil derivados de las negociaciones que Washington culminó con éxito el año pasado.En este contexto, Trump citó al sector energético, subrayando que los contratos que firmaron naciones europeas, Japón y Corea del Sur para importar gas y petróleo de Estados Unidos contribuirán en gran medida al crecimiento de la economía estadounidense.La interpretación que se hace del discurso de Trump en el Foro de Davos es que, además de ser un autoelogio por su política arancelaria y su doctrina proteccionista que calificó de acertadas, reflejó su intención de presionar a los aliados para que inviertan más en el sector energético de Estados Unidos. Esto coincide con las declaraciones que hizo al cumplir un año en la Casa Blanca, cuando vaticinó una inversión astronómica de Seúl y Tokio en el proyecto de extracción de gas natural en Alaska.