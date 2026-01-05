Un experto de EEUU anticipa presión de China sobre Corea por submarinos nucleares

Photo : YONHAP News

Un experto de Estados Unidos en asuntos del Nordeste Asiático ha anticipado una mayor presión de China sobre Corea del Sur por el acuerdo entre Seúl y Washington para permitir la construcción de submarinos de propulsión nuclear surcoreanos.La previsión es de Victor Cha, especialista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales -un importante centro de investigación de Estados Unidos- quien, en una nota de opinión publicada en la revista sobre política exterior Foreign Affairs, señaló la posible consecuencia del acuerdo logrado en la cumbre de octubre entre los presidentes Lee Jae Myung y Donald Trump sobre submarinos nucleares.El analista comentó que la posibilidad de construcción de submarinos de propulsión nuclear propios de Corea del Sur es una realidad que enfada a China. Afirmó que el presidente chino Xi Jinping no olvidará ese acuerdo entre Seúl y Washington, y que el "bullying" de China se intensificará. Recordó, en este contexto, las restricciones que Beijing reforzó contra las empresas surcoreanas presentes en el mercado chino en represalia a la instalación del sistema antimisiles THAAD en la península coreana.Sin embargo, Cha sostuvo que Corea del Sur depende menos que antes de China. Afirmó que si bien ningún país de Asia-Pacífico es lo suficientemente fuerte como para retar al gigante asiático en términos políticos o económicos, una acción colectiva puede generar sinergia. Mencionó, en este contexto, que la cooperación trilateral entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón puede funcionar como un contrapeso a la hegemonía de China.