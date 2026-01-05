Disminuye la migración interna de Seúl a otras partes del país

Photo : YONHAP News

Los flujos migratorios de Seúl a otras zonas del país disminuyeron desde el inicio del nuevo milenio, mientras que la migración de jóvenes hacia la capital aumentó, según el estudio 'Análisis de desplazamientos demográficos' presentado por el Ayuntamiento de Seúl el jueves 22 que recoge información relativa a la población seulense, los movimientos migratorios dentro de la ciudad y los motivos de desplazamiento por grupo etario.El informe señala que entre 2001 y 2024 disminuyó la migración de Seúl a otras localidades, aunque las personas que abandonan la capital para vivir en otra zona siguen superando a las que se mudan a Seúl. En 2024 el número neto de migrantes salientes de la ciudad rondó los 44.000 ciudadanos y no llegó ni a la mitad de los 113.000 registrados hace 24 años.En cambio, la migración juvenil hacia la capital se mantiene en aumento desde 2019. Este desplazamiento demográfico es especialmente notorio entre los grupos de veinte y treinta años cuyos principales motivos de mudanza son el trabajo y el acceso a la vivienda.