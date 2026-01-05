Un equipo de SNU prueba la cristalización de silicatos en el espacio

Photo : YONHAP News

Un equipo de investigación astrofísica de la Universidad Nacional de Seúl (SNU) ha logrado comprobar la cristalización de silicatos en el espacio, un proceso crucial en la formación de estrellas y planetas.Dirigido por la profesora Lee Jeong Eun, este equipo esclareció la formación y el movimiento de silicatos cristalizados, que son un componente clave tanto en los planetas clasificados como análogos a la Tierra, como en los cometas. Los silicatos cristalizados son minerales fundamentales de nuestro planeta, que componen casi el 90% de las materias de las que está hecha la corteza terrestre. Según lo descubierto hasta ahora, se forman a temperaturas muy altas de más de 600°C, de ahí quedaba como una incógnita su existencia en entornos de frío extremo como los cometas que viajan hasta el espacio extrasolar.Para investigar dónde y cuándo los silicatos se cristalizan en el espacio extraterrestre, el equipo observó con el telescopio James Webb la protoestrella EC 53, ubicada en la Nebulosa de la Serpiente. Así descubrió que el brillo de la EC 53 cambia aproximadamente cada un año y medio, comprobando la teoría sobre el crecimiento intermitente de las protoestrellas, donde se alternan explosiones y recesos, es decir periodos de acumulación rápida de masa y expulsiones violentas de material.También verificó que solo en las fases de explosión se detectan en la EC 53 espectros de minerales cristalizados. Explicó que mientras el disco protoplanetario, compuesto principalmente de gas y polvo, proporciona a la estrella naciente materiales que le sirven como alimento asistiendo su crecimiento, la cristalización de silicatos se da en la parte interior del disco, su zona más caliente más cerca de la estrella.El equipo agregó que, además, observó que los silicatos cristalizados puede ser trasladados desde esa parte interior hacia la periferia, una zona de temperatura baja, empujados por los vientos del disco.El descubrimiento es el resultado de años de estudio y observación, así como de las estimaciones teóricas acumuladas por el equipo de la profesora Lee Jeong Eun, dedicada al estudio sobre la formación estelar y planetaria durante más de veinte años. Se espera que mejore el entendimiento de la humanidad sobre los ciclos de la materia involucrada en el nacimiento del sistema solar.Esta investigación contó con el apoyo del Ministerio de Ciencia y TIC, y participaron en ella no solo científicos surcoreanos, sino también astrónomos de Estados Unidos, Canadá, China, Japón y Europa.