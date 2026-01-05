El Parlamento evaluará a la candidata a ministra de Presupuestos el viernes

Photo : YONHAP News

El oficialista Partido Democrático y Poder del Pueblo, principal fuerza opositora, han acordado celebrar la audiencia para evaluar la nominación de Lee Hye Yoon a ministra de Planificación y Presupuestos el viernes 23.Lo programaron así después de que se canceló la sesión evaluativa original por el rechazo de la oposición, que cuestionó la insuficiencia de las declaraciones tributarias o patrimoniales y otros documentos presentados por la candidata ministerial. Poder del Pueblo había considerado que lo facilitado por Lee debía se complementado para poder analizar qué tan fundadas son las sospechas existentes en torno a la nominada, sobre presuntas irregularidades relacionadas con el pago de impuestos por donación de propiedades o contratos de compra de inmuebles.El pacto entre oficialismo y oposición para organizar la audiencia se logró a última hora del miércoles 21, tras la decisión de la candidata de complementar los documentos.