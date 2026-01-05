Extraditan desde Camboya a coreanos implicados en crímenes transnacionales

Photo : YONHAP News

Setenta y tres individuos con nacionalidad surcoreana implicados en crímenes transnacionales serán extraditados desde Camboya a Corea del Sur el viernes 23.Cheongwadae ha dado a conocer que se trata de la mayor repatriación de sospechosos en actos delictivos en la historia del país y que estas personas fueron arrestadas en los siete complejos, sedes de organizaciones de estafas, que rastreó el equipo especial contra crímenes transnacionales activado por órdenes directas del presidente Lee Jae Myung.Las autoridades detallaron que las pérdidas que ocasionaron a sus víctimas surcoreanas ascienden a 48.600 millones de wones. Entre los arrestados se incluye un matrimonio que mediante estafas románticas obtuvo 12.000 millones de wones de alrededor de 104 ciudadanos surcoreanos, a quienes engañaron con deepfakes. La pareja incluso recurrió a intervenciones de cirugía plástica para no ser capturados.Asimismo figuran entre los extraditados el responsable de una organización de estafas que logró ganancias de cerca de 15.000 millones de wones con planes falsos de inversión, dirigidos mayormente a jóvenes apenas graduados o personas jubiladas, un delicuente que se unió a una banda de estafas transnacionales después de cometer delitos sexuales contra menores en Corea y huir a Camboya, y un grupo que tomaba a los viajeros como rehenes para extorsionar a sus familias y exigir dinero.La Oficina Presidencial anticipó que estos delincuentes serán investigados y procesados según los protocolos establecidos, y que en paralelo las autoridades harán todo el esfuerzo posible para localizar las ganancias ilícitas que tienen ocultas.