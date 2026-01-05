Menú principal Ver contenido

Política

Partido Democrático y Reconstrucción de Corea valoran una posible fusión

Write: 2026-01-22 13:40:39Update: 2026-01-22 15:37:18

Photo : YONHAP News

Photo : YONHAP News

La formación gobernante y el Partido Reconstrucción de Corea han iniciado los debates sobre una posible fusión. 

Fuentes del oficialista Partido Democrático dieron a conocer el jueves 22, que su líder, Jung Chung Rae, se reunió con el presidente de Reconstrucción de Corea, Cho Kuk, el día anterior y le propuso la integración de ambos grupos políticos antes de las elecciones regionales del 3 de junio. 

La sugerencia, por lo pronto, fue recibida positivamente por Reconstrucción de Corea. Cho Kuk, jefe del partido, declaró que el camino que siguen se solapa y que el objetivo común ha sido siempre la renovación política mediante el éxito del Gobierno del presidente Lee Jae Myung. Sin embargo, no dio una respuesta definitiva a la propuesta al recalcar que la fusión entre dos partidos es un proceso complejo y destacar las tareas que su formación impulsa pero que están al margen de las prioridades del Partido Democrático, como el desarrollo de los derechos sociales, la reforma política y la institucionalización de la definición de la tierra como bien público. 

Así, se vaticina que ambos partidos empiecen primero a debatir sobre una posible fusión antes de formalizar las negociaciones. 
