Los Black Eagles repondrán combustible en Japón en su camino a Arabia Saudí

Photo : YONHAP News

Los Black Eagles, el equipo de vuelo acrobático de la Fuerza Aérea de Corea del Sur, participarán en la World Defense Show en Riad, una feria de gran envergadura de defensa y seguridad organizada por Arabia Saudí. La edición 2026 se celebrará del 8 al 12 de febrero.Para ello, los aviones de la unidad despegarán el 28 de enero en la base aérea de Wonju y harán escala en Okinawa, donde se realizará también el repostaje de combustible. Será la primera vez que aeronaves militares surcoreanas serán provistas de combustible en territorio japonés. Técnicamente las Fuerzas Armadas surcoreanas no pueden recibir de Japón ayudas en municiones porque no existe un Acuerdo de Adquisición y Servicios Cruzados (ACSA) entre ambas naciones. Por eso, para el repostaje se recurrirá al Estatuto de las Fuerzas de Autodefensa japonesas sobre alquiler de municiones y provisiones militares.En noviembre de 2025, los Black Eagles planearon reponer combustible en Japón en su camino hacia el Salón Aeronáutico de Dubái. Sin embargo, en aquel entonces las autoridades de Tokio expresaron su rechazo por el vuelo que había ejecutado uno de los aviones del equipo, el T-50B, sobre las islas Dokdo.Completado el repostaje de combustible en Okinawa, los Black Eagles recorrerán unos 11.300 kilómetros hasta llegar a Riad el 2 de febrero. Allí harán una demostración en la World Defense Show, así como un vuelo de amistad con los Saudi Hawks, el equipo equivalente de la Fuerza Aérea saudita en la víspera de la inauguración de la feria.