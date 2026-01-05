Panel asesor público-privado recomienda suprimir el comando de drones

Photo : KBS News

El Comando de Operaciones de Drones será suprimido a dos años de su creación, según la recomendación del panel asesor sobre políticas de defensa, conformado por expertos civiles, militares y del sector público.Al instar a disolver dicho comando, el panel explicó que ya existen unidades de operaciones que cumplen similares funciones tanto en el Ejército como en otras fuerzas, incluida la Infantería de Marina, por ende considera ineficiente su mantenimiento. Puntualizó que como ya el Ejército de Tierra, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval tienen experiencia en cuanto a uso de drones, será más racional distribuir tanto el personal como los equipos y sistemas relacionados con la operación de esos vehículos aéreos de acuerdo a las necesidades y objetivos de cada uno.Así, se prevé que el Ministerio de Defensa proceda a la supresión del comando, al tiempo de preparar la instalación de un centro de desarrollo para mejorar la capacidad operativa de drones de las Fuerzas Armadas desde una perspectiva más integral.El Comando de Operaciones de Drones se estableció durante el anterior Gobierno después de que un vehículo aéreo no tripulado de Corea del Norte penetrara hasta Seúl a finales de 2022. Sin embargo, surgieron constantemente críticas contra el mismo, primero, por el uso ineficiente de los recursos y luego, por aparentemente proporcionar al entonces presidente, Yoon Suk Yeol, una forma de encontrar una excusa para activar la ley marcial al movilizar el comando en dos incursiones de drones surcoreanos en Corea del Norte en octubre de 2024.