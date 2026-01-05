El consumo de arroz cae a mínimo histórico

Photo : YONHAP News

El consumo de arroz per cápita registró en 2025 otro mínimo histórico, al llegar apenas a la mitad del nivel de hace tres décadas.El Ministerio de Datos y Estadística informó que el año pasado el consumo de arroz rondó los 53,9 kilos por persona, un volumen que supone una merma del 3,4% respecto a hace un año, pero apenas la mitad de los 106,5 kilos que consumía un surcoreano en 1995. Así, el consumo de arroz se sitúa en el nivel más bajo desde 1963, año en que comenzaron a elaborarse estadísticas relacionadas.Un consumo anual de 53,9 kilos significa que en 2025 un habitante de Corea comió 147,7 gramos de arroz al día en promedio. En otras palabras, se sirvió apenas una ración y media en un día, considerando que una ración de arroz cocido tiene aproximadamente 100 gramos.Sin embargo, el uso del arroz como ingrediente para bebidas y alimentos procesados se amplió un 6,7%, hasta totalizar las 932.102 toneladas de granos usados. El aumento se atribuyó al crecimiento de la demanda de productos procesados a base de arroz dentro y fuera del país, gracias a la popularidad de la comida coreana.