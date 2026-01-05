La selección de fútbol tendrá su campamento base en Guadalajara durante el Mundial

Photo : YONHAP News

La selección de fútbol de Corea del Sur ubicará su campamento base durante la Copa del Mundo 2026 en la ciudad mexicana de Guadalajara, específicamente en Verde Valle, el centro de entrenamiento del Club Deportivo Guadalajara, tambien conocido como Chivas.Verde Valle había sido una de las dos opciones consideradas prioritariamente por la Asociación de Fútbol de Corea como campamento base de la selección, ambas en Guadalajara, donde el representativo nacional jugará dos de los tres partidos de la fase de grupos. De las dos candidatas presentadas por Corea del Sur, la FIFA le asignó el centro de entrenamiento de las Chivas según los criterios establecidos.Instalarse en Guadalajara fue la idea que tuvo la selección desde un comienzo para facilitar una adaptación mejor de los jugadores a la condiciones que presenta la ciudad, sobre todo la altura. Guadalajara se ubica a 1.571 metros sobre el nivel del mar.