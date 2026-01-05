Photo : YONHAP News

La prensa internacional cubrió con especial interés la subia del índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, que el jueves 22 superó por primera vez en la historia los 5.000 puntos. En general, los medios extranjeros analizaron que este gran salto fue posible gracias principalmente al ímpetu de la inteligencia artificial, que amplió en gran medida la demanda mundial de semiconductores, pero también a los esfuerzos del Gobierno surcoreano.La agencia Bloomberg destacó, en este contexto, el protagonismo en la Bolsa surcoreana de empresas con influencia global como Samsung, SK Hynix y Hyundai Motor. Explicó que tan notable ascenso del KOSPI refleja que el mercado de acciones de Corea del Sur se beneficia del auge del sector de la inteligencia artificial en un país vulnerable a los cambios en la economía mundial y el comercio internacional debido a su alta dependencia de las exportaciones.El diario The Financial Times, en cambio, se enfocó más en las medidas adoptadas por el Gobierno para modernizar el mercado de capitales, reforzar los derechos de los accionistas y promover la transparencia en los procesos de toma de decisiones de las sociedades.No obstante, la prensa extranjera advirtió de los riesgos latentes que podrían complicar el crecimiento estable del KOSPI, como el comportamiento de los inversores particulares, que prefieren destinar su capital a mercados bursátiles de otros países, sobre todo de Estados Unidos, más que al surcoreano. Explicó que de seguir esta tendencia, la actual bonanza en el mercado de acciones no se traducirá en la mejora de la economía real de Corea del Sur.