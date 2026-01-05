Alerta por frío en gran parte del país

Photo : YONHAP News

Se ha activado la alerta por frío en gran parte del territorio nacional, mientras la temperatura permanece bajo cero aún por la tarde. Para el viernes 23 se vaticina que el frío persistirá, incluso con vientos de más de 20 metros por segundo en la costa oeste y la isla de Jeju. Eso hará que la sensación térmica sea aún más baja en esas zonas.La temperatura marcará el viernes mínimas de entre -19ºC y -2ºC por la mañana y por la tarde máximas de -4ºC a 7ºC.Se estima que el frío remitirá ligeramente durante la tarde con subidas de temperatura de entre tres y cinco unidades respecto al día anterior.