Política El KOSPI aterriza en 4.952,53 puntos tras alcanzar niveles sin precedentes

El índice KOSPI de la Bolsa de Valores de Corea del Sur superó durante la jornada del jueves 22 las 5.000 unidades, un umbral jamás alcanzado en toda su historia.



Tras marcar niveles sin precedentes, el KOSPI frenó ligeramente su subida hacia la tarde del jueves y culminó la sesión en 4.952,53 puntos con un ascenso del 0,87% respecto al miércoles. El momento clímax del día fue cuando el índice sobrepasó las 5.000 unidades. La subida llegó sin perder el impulso ganado durante 2025, en el que el KOSPI registró un aumento anual del 75%, el más pronunciado de entre todas las Bolsas del mundo.



La actual fuerza del mercado de acciones de Corea del Sur se atribuye al auge del sector de la inteligencia artificial y al subsiguiente crecimiento de la demanda mundial de semiconductores. Asimismo son relevantes los esfuerzos realizados a nivel gubernamental, como las reformas legales y tributarias para modernizar el mercado de capitales y propiciar un ambiente más favorable a los inversores.



Igualmente el parqué paralelo KOSDAQ mejoró el jueves al registrar un aumento del 2%, con lo que finalizó operaciones en 970,35 puntos.



En el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 1,4 unidades para cerrar la jornada en 1.469,9 wones por dólar.