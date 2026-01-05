Corea evalúa asistir a reunión de EEUU sobre minerales críticos

Photo : YONHAP News

El Gobierno está evaluando la participación del ministro de Exteriores, Cho Hyun, en la reunión ministerial sobre minerales críticos que Estados Unidos celebrará el próximo 4 de febrero.Así lo dio a conocer la Cancillería el jueves 22, al señalar que Corea, como país que preside la Asociación para la Seguridad de los Minerales Críticos, ha participado activamente en los debates internacionales sobre seguridad y diversificación de las cadenas de suministro de estos recursos estratégicos.La iniciativa reúne a 16 países, entre ellos Corea, Estados Unidos, Japón y Australia, junto con la Comisión de la Unión Europea.Por otra parte, el ministerio también está revisando su posible participación en el Comité de Paz para Gaza, teniendo en cuenta su contribución a la estabilidad regional y el papel que podría desempeñar el país.El comité fue anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien señaló que asumirá su presidencia hasta que concluyan el alto el fuego y la reconstrucción de la Franja de Gaza.