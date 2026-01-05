Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

Exteriores reafirma su política de acogida a soldados norcoreanos capturados en Ucrania

Write: 2026-01-23 09:28:21Update: 2026-01-23 09:51:31

Exteriores reafirma su política de acogida a soldados norcoreanos capturados en Ucrania

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Exteriores reafirmó su postura sobre los soldados norcoreanos capturados en Ucrania, reiterando que, si solicitan viajar a Corea del Sur, serán aceptados y recibirán la protección y el apoyo necesarios conforme a la legislación vigente. 

La Cancillería señaló que esta posición se ha mantenido de forma coherente desde el inicio de la situación y que ya ha sido comunicada a las autoridades ucranianas.

Dos soldados norcoreanos capturados en la región de Kursk han manifestado su intención de desertar y trasladarse a Corea del Sur a través de cartas manuscritas enviadas a organizaciones surcoreanas de apoyo a desertores.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >