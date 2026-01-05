Exteriores reafirma su política de acogida a soldados norcoreanos capturados en Ucrania

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Exteriores reafirmó su postura sobre los soldados norcoreanos capturados en Ucrania, reiterando que, si solicitan viajar a Corea del Sur, serán aceptados y recibirán la protección y el apoyo necesarios conforme a la legislación vigente.La Cancillería señaló que esta posición se ha mantenido de forma coherente desde el inicio de la situación y que ya ha sido comunicada a las autoridades ucranianas.Dos soldados norcoreanos capturados en la región de Kursk han manifestado su intención de desertar y trasladarse a Corea del Sur a través de cartas manuscritas enviadas a organizaciones surcoreanas de apoyo a desertores.