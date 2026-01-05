Menú principal Ver contenido

Corea del Norte inaugura nuevo complejo turístico en su costa oriental

Write: 2026-01-23 09:50:03Update: 2026-01-23 10:39:24

Photo : YONHAP News

Corea del Norte continúa impulsando su industria turística y ha inaugurado un nuevo complejo en la costa este de la provincia de Hamgyong del Norte, tras el desarrollo del área turística de Wonsan-Kalma. 

Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea de Norte, el miércoles 21 se celebró la inauguración del Parque Costero de Yombunjin, que incluye un hotel con capacidad para cientos de personas, además de un cine, tiendas, salas de videojuegos, zonas recreativas y una playa. 

A diferencia del complejo de Wonsan-Kalma, orientado a visitantes extranjeros, este nuevo proyecto estaría dirigido principalmente al turismo interno. No obstante, a largo plazo, Pyongyang podría considerar también la atracción de turistas internacionales como parte de su estrategia de desarrollo turístico en la costa este. 
