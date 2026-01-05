Aerolíneas del grupo Hanjin prohíben el uso de baterías externas a bordo

Photo : YONHAP News

Cinco aerolíneas del grupo Hanjin -Korean Air, Asiana Airlines, Jin Air, Air Busan y Air Seoul- prohibirán a partir del 26 de enero el uso de baterías externas a bordo.La medida se aplicará tanto en vuelos nacionales como internacionales e incluye la carga de teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles y otros dispositivos electrónicos.Las baterías externas podrán llevarse en cabina, pero deberán respetar el límite de hasta cinco unidades por pasajero, con una capacidad máxima de 100 Wh. Además, será obligatorio cubrir las terminales con cinta aislante o guardarlas en bolsas o fundas individuales.Durante el vuelo, las baterías deberán mantenerse al alcance del pasajero, en el bolsillo del asiento delantero o debajo del asiento, y no podrán colocarse en los compartimentos superiores, para permitir una respuesta rápida ante cualquier anomalía.