Fondos estadounidenses de Coupang notifican intención de arbitraje contra Corea

Photo : YONHAP News

Dos fondos de inversión estadounidenses, Greenoaks Capital Partners y Altimeter Capital Management, accionistas de Coupang, presentaron una notificación de intención de arbitraje internacional contra el Gobierno surcoreano, al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Corea y Estados Unidos.Según el Ministerio de Justicia, las firmas alegan que, tras el incidente de filtración de datos personales de Coupang ocurrido el 1 de diciembre del año pasado, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo adoptaron medidas administrativas y realizaron declaraciones que habrían perjudicado a la empresa, causando pérdidas de varios miles de millones de dólares y violando el acuerdo comercial bilateral.El Ministerio de Justicia señaló que revisará cuidadosamente los aspectos legales del caso junto con los organismos pertinentes y que hará pública la información necesaria para garantizar la transparencia del proceso.