Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Nacional

Fondos estadounidenses de Coupang notifican intención de arbitraje contra Corea

Write: 2026-01-23 11:22:26Update: 2026-01-23 13:49:41

Fondos estadounidenses de Coupang notifican intención de arbitraje contra Corea

Photo : YONHAP News

Dos fondos de inversión estadounidenses, Greenoaks Capital Partners y Altimeter Capital Management, accionistas de Coupang, presentaron una notificación de intención de arbitraje internacional contra el Gobierno surcoreano, al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Corea y Estados Unidos. 

Según el Ministerio de Justicia, las firmas alegan que, tras el incidente de filtración de datos personales de Coupang ocurrido el 1 de diciembre del año pasado, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo adoptaron medidas administrativas y realizaron declaraciones que habrían perjudicado a la empresa, causando pérdidas de varios miles de millones de dólares y violando el acuerdo comercial bilateral. 

El Ministerio de Justicia señaló que revisará cuidadosamente los aspectos legales del caso junto con los organismos pertinentes y que hará pública la información necesaria para garantizar la transparencia del proceso.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >