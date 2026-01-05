Menú principal Ver contenido

"K-pop Demon Hunters" logra dos nominaciones a los premios Óscar

Write: 2026-01-23 11:40:31Update: 2026-01-23 13:47:03

Photo : YONHAP News

La película "K-pop Demon Hunters", también conocida en español como "Las guerreras K-pop", obtuvo dos nominaciones a los premios Óscar. 

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el jueves 22 que el filme competirá en la categoría de mejor película de animación en la 98ª edición de los premios, junto con "Zootopia 2", "Arco", "Elio" y "Little Amélie or the Character of Rain". 

Además, la canción "Golden" fue nominada a mejor canción original. 

La atención en torno a la película ha ido en aumento después de que, a comienzos de enero, se alzara con los premios a mejor película de animación y mejor canción original en los Globos de Oro.

Por su parte, la comedia negra "No Other Choice", del director Park Chan Wook, que había sido incluida en la lista preliminar de 15 candidatas a mejor película internacional, no logró finalmente obtener una nominación.

La ceremonia de los premios Óscar se celebrará el 15 de marzo.
