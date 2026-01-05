Corea registra un récord de investigaciones antidumping

Photo : YONHAP News

Según la Comisión de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Energía, el número de investigaciones antidumping solicitadas por empresas nacionales en 2025 ascendió a 13 casos, la cifra más alta desde la creación del organismo en 1987 y más del doble que en 2021.El aumento se atribuye a la entrada masiva de productos de bajo precio en un contexto de desaceleración económica global, lo que llevó a las empresas surcoreanas a recurrir con mayor frecuencia a los mecanismos de defensa comercial.Por países, China concentró el mayor número de solicitudes, con nueve casos, y, por sectores, acero y productos químicos representaron 10 de las 13 investigaciones.El tamaño medio del mercado nacional de los productos investigados alcanzó los 1,79 billones de wones el año pasado, más de diez veces el nivel registrado en 2021.La Comisión informó que el año pasado investigó 22 casos, incluidos nueve iniciados en 2024, y concluyó nueve de ellos, reiterando su compromiso de responder de forma rápida y rigurosa a prácticas de comercio desleal para proteger a la industria nacional.