Autoridades allanan instalaciones de la Iglesia de la Unificación por financiación política irregular

Photo : KBS News

El equipo conjunto de investigación de la Fiscalía y la Policía, que indaga presuntos casos de connivencia entre política y religión, llevó a cabo desde la mañana del viernes 23 allanamientos en siete instalaciones vinculadas a la Iglesia de la Unificación, incluido el complejo Cheon Jeong Gung, en Gapyeong, provincia de Gyeonggi.El objetivo de las diligencias es asegurar pruebas para determinar si la iglesia realizó donaciones ilegales a figuras políticas.Previamente, Song Kwang Seok, expresidente de la Federación para la Paz Universal (UPF), una organización afiliada a la Iglesia de la Unificación, fue acusado de haber donado 13 millones de wones de fondos de la UPF a los comités de recaudación política de 11 legisladores, tanto del partido gobernante como de la oposición.