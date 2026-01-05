Menú principal Ver contenido

Autoridades allanan instalaciones de la Iglesia de la Unificación por financiación política irregular

Write: 2026-01-23 13:37:28Update: 2026-01-23 15:26:15

Autoridades allanan instalaciones de la Iglesia de la Unificación por financiación política irregular

Photo : KBS News

El equipo conjunto de investigación de la Fiscalía y la Policía, que indaga presuntos casos de connivencia entre política y religión, llevó a cabo desde la mañana del viernes 23 allanamientos en siete instalaciones vinculadas a la Iglesia de la Unificación, incluido el complejo Cheon Jeong Gung, en Gapyeong, provincia de Gyeonggi.

El objetivo de las diligencias es asegurar pruebas para determinar si la iglesia realizó donaciones ilegales a figuras políticas.

Previamente, Song Kwang Seok, expresidente de la Federación para la Paz Universal (UPF), una organización afiliada a la Iglesia de la Unificación, fue acusado de haber donado 13 millones de wones de fondos de la UPF a los comités de recaudación política de 11 legisladores, tanto del partido gobernante como de la oposición. 
