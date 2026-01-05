Primer ministro niega discriminación contra Coupang en visita a EEUU

Photo : YONHAP News

El primer ministro Kim Min Seok, actualmente de visita en Estados Unidos, afirmó el viernes 23 que no existe ningún trato discriminatorio contra Coupang, al subrayar que la relación entre ambos países se basa en la confianza mutua.Durante un almuerzo en Washington con miembros de la Cámara de Representantes, Kim explicó que las medidas del Gobierno surcoreano no se adoptan en función del origen nacional de las empresas. En ese contexto, señaló que Corea no considera que la detención masiva de trabajadores surcoreanos en el estado de Georgia haya sido un acto de discriminación por nacionalidad, y recalcó que, del mismo modo, no se han tomado medidas contra Coupang por tratarse de una empresa estadounidense.En el encuentro también se abordaron los seguimientos de las negociaciones arancelarias, incluida la cooperación en cadenas de suministro de minerales críticos y en el sector naval.Kim expresó su deseo de acelerar la implementación de los acuerdos alcanzados y fortalecer de manera estable y sostenible la alianza bilateral. Los legisladores estadounidenses, por su parte, reafirmaron el apoyo bipartidista del Congreso a la alianza entre Seúl y Washington y manifestaron su interés en ampliar la cooperación económica y en seguridad, así como la colaboración trilateral con Japón.