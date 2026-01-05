Trump lanza en Davos un Comité de Paz

Photo : YONHAP News

El jueves 22, en el Foro de Davos, se celebró el lanzamiento del Comité de Paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que 59 países participan en la iniciativa.El comité fue presentado inicialmente como un organismo destinado a supervisar la reconstrucción de Gaza tras el conflicto, aunque la carta fundacional enviada a los países invitados no menciona explícitamente a Gaza. Trump señaló que, si el comité logra resultados en Gaza, podría ampliar su actuación a otros asuntos internacionales.El organismo concede amplios poderes a Trump como presidente fundador, desde la aprobación de la agenda hasta la eventual disolución del comité.Por otro lado, algunos analistas apuntan a que el comité podría aspirar a convertirse en una alternativa a la ONU.Mientras algunos informes hablan de la participación de una veintena de países, los principales países europeos no participaron en la ceremonia de firma para unirse al comité, llevada a cabo al margen del foro. La posible incorporación de Rusia ha generado recelo entre varios países europeos.