Corea extradita a más de 70 presuntos estafadores desde Camboya

Photo : YONHAP News

Más de 70 ciudadanos surcoreanos acusados de colaborar en estafas fueron extraditados desde Camboya en la mañana del viernes 23 a bordo de un vuelo chárter.El avión de Korean Air, procedente de Nom Pen, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Incheon a las 9:41 de la mañana, con 73 sospechosos a bordo.Se trata del cuarto caso en el que un grupo de delincuentes surcoreanos es extraditado mediante un avión fletado.Tras su llegada, los detenidos fueron trasladados directamente a dependencias policiales de todo el país para ser interrogados.Según la Policía, los sospechosos habrían estafado a 869 connacionales, causando pérdidas estimadas en 48.600 millones de wones, equivalentes a unos 33 millones de dólares estadounidenses.