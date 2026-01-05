Menú principal Ver contenido

Corea extradita a más de 70 presuntos estafadores desde Camboya

Write: 2026-01-23 14:25:53Update: 2026-01-23 15:42:02

Photo : YONHAP News

Más de 70 ciudadanos surcoreanos acusados de colaborar en estafas fueron extraditados desde Camboya en la mañana del viernes 23 a bordo de un vuelo chárter.

El avión de Korean Air, procedente de Nom Pen, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Incheon a las 9:41 de la mañana, con 73 sospechosos a bordo.

Se trata del cuarto caso en el que un grupo de delincuentes surcoreanos es extraditado mediante un avión fletado.

Tras su llegada, los detenidos fueron trasladados directamente a dependencias policiales de todo el país para ser interrogados. 

Según la Policía, los sospechosos habrían estafado a 869 connacionales, causando pérdidas estimadas en 48.600 millones de wones, equivalentes a unos 33 millones de dólares estadounidenses.
