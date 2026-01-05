Candidata a ministra de Planificación pide una oportunidad en medio de controversias

Photo : YONHAP News

La audiencia de confirmación de Lee Hye Hoon, candidata a ministra de Planificación y Presupuestos, continúa el viernes 23 en medio de múltiples controversias, entre ellas acusaciones de especulación inmobiliaria y denuncias por abuso de poder.Durante la sesión matutina ante la comisión parlamentaria correspondiente, Lee pidió disculpas por su conducta pasada y reconoció haber herido a colegas con actitudes y expresiones inapropiadas. Señaló que, al centrarse de forma excesiva en los resultados y el rendimiento de las políticas, no supo valorar adecuadamente el impacto de sus palabras en los demás.La candidata también se disculpó por las críticas relacionadas con su defensa de la ley marcial del 3 de diciembre, pero evitó referirse tanto a las acusaciones de especulación como a las sospechas de un presunto trato preferencial a su hijo en el proceso de admisión universitaria.Lee apeló a la voluntad de cooperación política del presidente Lee Jae Myung, destacando que su nominación -pese a su trayectoria en el bloque conservador- refleja un intento de gobernanza transversal, y pidió a los legisladores que le concedan una oportunidad.Ante el anuncio de un escrutinio riguroso por parte de la oposición y el oficialismo, se prevé que la audiencia se prolongue hasta altas horas de la noche.