Operaciones cambiarias alcanzan un récord histórico

Photo : YONHAP News

El Banco de Corea informó el viernes 23 que el volumen diario promedio de operaciones en el mercado cambiario alcanzó el año pasado los 80.710 millones de dólares, un aumento de 11.740 millones respecto al año anterior. Se trata del nivel más alto registrado desde la revisión del sistema estadístico en 2008.El Banco de Corea explicó que el aumento responde a la ampliación del horario del mercado cambiario y al fuerte crecimiento tanto de las inversiones de residentes en valores en el exterior como de las inversiones extranjeras en el mercado bursátil surcoreano.