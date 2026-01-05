Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Economía

Operaciones cambiarias alcanzan un récord histórico

Write: 2026-01-23 15:15:07Update: 2026-01-23 16:03:43

Operaciones cambiarias alcanzan un récord histórico

Photo : YONHAP News

El Banco de Corea informó el viernes 23 que el volumen diario promedio de operaciones en el mercado cambiario alcanzó el año pasado los 80.710 millones de dólares, un aumento de 11.740 millones respecto al año anterior. Se trata del nivel más alto registrado desde la revisión del sistema estadístico en 2008.

El Banco de Corea explicó que el aumento responde a la ampliación del horario del mercado cambiario y al fuerte crecimiento tanto de las inversiones de residentes en valores en el exterior como de las inversiones extranjeras en el mercado bursátil surcoreano.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >