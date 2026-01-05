Corea ultima preparativos para los JJOO de Invierno Milán-Cortina

Photo : YONHAP News

La delegación surcoreana que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 se reunió el jueves 22 para reafirmar su compromiso de competir al máximo nivel.En su discurso, el ministro de Cultura, Deportes y Turismo, Chae Hwi Young, destacó la tradición y el prestigio que Corea ha construido en los deportes de hielo y animó a los atletas a competir con orgullo en la escena internacional. Asimismo, aseguró que el Gobierno los acompañará para que puedan rendir al máximo y concluir los Juegos en condiciones óptimas y sin lesiones.La cita olímpica comenzará el 7 de febrero (hora de Corea) con la ceremonia de apertura en el estadio San Siro de Milán, y contará con la participación de cerca de 2.900 atletas de unos 90 países, que competirán en 8 deportes y 16 disciplinas por 116 medallas de oro.La delegación surcoreana cuenta actualmente con 71 atletas, tras confirmarse dos plazas adicionales en esquí, además de 59 oficiales. El equipo tiene como objetivo situarse entre los diez primeros del medallero general.