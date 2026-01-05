Sábado con frío intenso y nevadas

Photo : YONHAP News

El sábado 24 continuará el frío intenso, con nevadas en varias zonas del país, que comenzarán la noche del viernes y dejarán acumulaciones de hasta 7 centímetros en Honam y Ulleungdo, hasta 5 centímetros en las zonas montañosas de Jeju y entre 1 y 3 centímetros en el resto del país.Las temperaturas mínimas matinales se situarán entre -18ºC y 0ºC, y las máximas diurnas entre -5ºC y 6ºC.Aunque la ola de frío alcanzó su punto más álgido el jueves, se prevé que las bajas temperaturas continúen durante todo el fin de semana y se prolonguen hasta la próxima semana.En las regiones orientales se mantienen las alertas por sequedad y, junto con los fuertes vientos, se ha declarado en todo el país la alerta de riesgo de incendios forestales en nivel de "precaución".