KOSPI bate nuevo récord y KOSDAQ registra su nivel más alto en 4 años

Write: 2026-01-23 15:52:27Update: 2026-01-23 16:02:31

KOSPI bate nuevo récord y KOSDAQ registra su nivel más alto en 4 años

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el viernes 23 con una subida del 0,76%, hasta situarse en 4.990,07 puntos, renovando el máximo histórico tras el cierre récord de la sesión anterior. 

El índice llegó a subir hasta los 5.021,13 puntos durante la sesión, aunque recortó parte de las ganancias por la toma de beneficios.

Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ avanzó un 2,43%, hasta cerrar en 993,93 puntos, su nivel más alto en más cuatro años, desde el 7 de enero de 2022. 

En el mercado de divisas, el won surcoreano se fortaleció frente al dólar estadounidense, que cayó 4,1 wones y se cotizó a 1.465,8 wones por dólar al cierre de la sesión. 
