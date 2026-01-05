El presidente retira la nominación a ministro de Presupuesto

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha retirado la nominación de Lee Hye Hoon como ministra de Planificación y Presupuesto. La decisión se tomó 28 días después de su designación como candidata y a menos de dos días de comenzar la audiencia parlamentaria para evaluarla.Cheongwadae informó el domingo 25 que el jefe de Estado decidió cancelar la candidatura tras considerar las opiniones de ciudadanos y representantes de diversos sectores de la sociedad, quienes consideraban que Lee Hye Hoon no era idónea para el cargo, especialmente ante las diversas sospechas que recaen sobre ella.Entre las presuntas irregularidades que se le atribuyen figuran el abuso de autoridad contra sus asesores, operaciones especulativas e irregulares vinculadas a contratos de compra de inmuebles y el trato preferencial que su hijo mayor habría recibido para ingresar a la universidad.La nominación de Lee Hye Hoon, una política del sector conservador y exlegisladora del partido Poder del Pueblo, principal fuerza de la actual oposición coreana, fue una decisión del presidente Lee Jae Myung para dar a su gabinete un carácter más inclusivo y suprapartidista. El intento se vio frustrado ante las circunstancias que obligaron a retirar la designación.Al respecto, la Oficina Presidencial admitió las limitaciones de su sistema de evaluación de candidatos a altos cargos para examinar a figuras de otros bandos políticos, dada la dificultad relativa para recabar información detallada sobre su vida y trayectoria política.