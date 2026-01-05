Fallece Lee Hae Chan, ex primer ministro y veterano político surcoreano

Photo : YONHAP News

Lee Hae Chan, ex primer ministro y uno de los políticos veteranos más respetados del país, falleció el domingo 25 de enero a los 73 años en Vietnam, donde se encontraba de visita como vicepresidente del Consejo Asesor para una Reunificación Pacífica.La entidad informó el mismo domingo que Lee llegó a la ciudad de Ho Chi Minh el día 22 y que al día siguiente empezó a sentirse mal, por lo que decidió cancelar su agenda y regresar a Seúl. Sin embargo, en el aeropuerto presentó dificultades para respirar y fue trasladado a un hospital local, donde fue diagnosticado de un infarto de miocardio.Los restos de Lee Hae Chan serán trasladados el martes 27 por la mañana, y el funeral se oficiará en el velatorio del Hospital de la Universidad Nacional de Seúl.Lee Hae Chan comenzó su carrera política durante la dictadura militar como activista del movimiento por la democratización. Fue diputado nacional durante siete legislaturas y, en las administraciones de los expresidentes Kim Dae Jung y Roh Moo Hyun, ocupó los cargos de ministro de Educación y primer ministro, respectivamente.