EEUU destaca el papel de Corea del Sur para disuadir a Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Estados Unidos considera que Corea del Sur posee la capacidad suficiente para actuar como el responsable principal en las operaciones de disuasión contra Corea del Norte. Esta postura está expresa en la nueva Estrategia de Defensa Nacional redactada por el Departamento de Defensa estadounidense y que se hizo pública el día 23.En el documento, el Pentágono afirma que "Corea del Sur es capaz de asumir la responsabilidad principal de disuadir a Corea del Norte con un apoyo relevante pero limitado de Estados Unidos" y agrega que "este cambio en el equilibrio de responsabilidades compatibiliza con el interés que tiene Washington en actualizar el estatus de sus fuerzas estacionadas en la península coreana".La nueva estrategia evalúa que Corea del Norte puede efectuar ataques puntuales contra objetivos concretos en Corea del Sur y Japón con sus armas nucleares, mientras que el territorio estadounidense tampoco está del todo fuera del alcance de las mismas. Analiza, además, que si bien el armamento convencional norcoreano está obsoleto, Corea del Sur deberá estar alerta ante cualquier posible intento de invasión.Poco después de revelar los medios el contenido de la Estrategia de Defensa Nacional 2026 de Estados Unidos, el presidente Lee Jae Myung comentó a través de las redes sociales que la autonomía en cuanto a defensa es una condición esencial para proteger tanto el territorio nacional como la vida y la propiedad de los ciudadanos en un ambiente de inestabilidad internacional.