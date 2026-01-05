El premier conversó con el vicepresidente de EEUU sobre Coupang y Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El primer ministro Kim Min Seok regresó el lunes 26 tras culminar una visita de cinco días a Estados Unidos. Fue el primer viaje en 41 años que un premier surcoreano realiza al país norteamericano.En Washington D.C. Kim se reunió con el vicepresidente estadounidense J. D. Vance. Ambos conversaron sobre temas de interés mutuo, incluidos el caso Coupang y las investigaciones que podrían comenzar en Corea del Sur a ciertos líderes religiosos por su intervención organizada en la política. Se informa que durante el encuentro el premier surcoreano explicó a su contraparte la postura del Gobierno sobre dichos asuntos, que por lo visto suscitan preocupación y desconfianza entre la clase política de Estados Unidos.También hablaron de Corea del Norte y a la pregunta de Vance de qué acciones podría tomar la Administración de Washington para mejorar las relaciones con el régimen de Pyongyang, Kim propuso la designación de un enviado especial a Pyongyang.Paralelamente a ello, las dos partes intercambiaron contactos directos para establecer una línea de teléfono rojo entre ambos, mientras que el primer ministro surcoreano, por su parte, invitó al vicepresidente estadounidense a visitar Corea.