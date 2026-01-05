Política La inversión extranjera en la Bolsa coreana alcanza su mayor cuota en media década

La inversión extranjera en el mercado de valores de Corea del Sur ha alcanzado su mayor cuota en cinco años y nueve meses.



Según datos oficiales de la Bolsa de Valores, hacia el 7 de enero las acciones en manos de inversores extranjeros equivalían a 1.398 billones 34.800 millones de wones, un 37,18% del total, cifra que supone la tasa más elevada desde abril de 2020. La inversión extranjera en la Bolsa surcoreana superó el 36% en diciembre de 2025, tras mantenerse en alrededor del 30% en el primer semestre de ese mismo año.



El capital foráneo se concentró en acciones del sector de semiconductores, siendo las más demandadas las de Samsung Electronics, seguidas por las de KEPCO, la Corporación Coreana de Energía Eléctrica, y de LG Chem. Otras empresas que emergieron el año pasado como un importante destino de la inversión extranjera en el mercado surcoreano de acciones son también aquellas de los sectores naval y energético, como Hanwha Ocean y Doosan Enerbility.

