Cha Jun Hwan logra la medalla de plata en el Campeonato de los Cuatro Continentes

Photo : YONHAP News

Cha Jun Hwan ha dado un importante paso hacia el podio olímpico al lograr la medalla de plata en el Campeonato de los Cuatro Continentes de Patinaje Artístico con su mejor calificación de esta temporada.En la final del torneo, celebrado en la ciudad china de Beijing, Cha recibió una evaluación de 184,73 puntos, la más alta de entre todos los competidores. Así compensó el desliz que tuvo en la prueba de programa corto, en la que obtuvo una puntuación de 88,89 que lo posicionó en el sexto puesto de la categoría individual masculina.Sumadas las calificaciones de programa corto y patinaje libre, Cha registró su mejor resultado de la temporada 2025-2026, lo que lo acerca un paso más a la posibilidad de adjudicarse una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina de este año.