Las importaciones de café aumentan en valor pero disminuyen en volumen

Photo : YONHAP News

Corea del Sur, uno de los países con mayor consumo de café en el mundo, superó el año pasado los 2,6 billones de wones en importaciones de ese producto al aumentar estas casi unos 800.000 millones de wones respecto a 2024.La Corporación Coreana de Comercio de Bienes Agropesqueros y Alimentos dio a conocer el domingo 25, que en 2025 las importaciones de café crecieron un 35% en comparación con el año anterior y registraron 1.961 millones de dólares. Sin embargo, el margen de aumento se eleva al 41% si se hacen los cálculos en wones, hasta 2 billones 650.000 millones de wones, debido a la subida del tipo de cambio.Este aumento del valor total de las importaciones de café contrasta con la disminución en volumen, que en 2025 llegó a 215.792 toneladas, unas 46 toneladas menos que en 2024. La diferencia refleja un escenario de inflación en los costos del café, cuyo precio en el mercado internacional marcó un nuevo récord el año pasado. El café arábica, por ejemplo, superó en febrero de 2025 los cuatro dólares por libra y rondó los 3,5 dólares a lo largo de todo el año, manteniendo un precio que duplica el de 2023.La subida del precio internacional del café se atribuye principalmente al cambio climático, que afecta a las condiciones de producción en los principales países exportadores de ese producto, como Brasil y Vietnam donde la cosecha de café disminuyó drásticamente en 2025 debido a sequías y lluvias torrenciales.