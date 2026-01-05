Cheongwadae apoya la campaña para obtener contrato canadiense de submarinos

Photo : YONHAP News

El jefe del Gabinete Presidencial, Kang Hoon Sik, viajó el lunes 26 a Canadá en calidad de enviado especial para la cooperación económica estratégica, con el objetivo de apoyar la campaña para ganar la licitación convocada por ese país para la adquisición de submarinos nuevos. Actualmente, los dos últimos licitadores que compiten para obtener el contrato son Corea del Sur y Alemania.Antes de su partida, Kang explicó que su propósito es reunirse directamente con altos cargos del Gobierno canadiense para enfatizar la capacidad de Corea del Sur en cuanto a construcción de submarinos, así como las grandes oportunidades de cooperación industrial y en defensa que el contrato permitirá entre ambas naciones. Enfatizó que el proyecto de adquisición de submarinos que impulsa Canadá promete uno de los mayores contratos de venta de equipos militares para Corea del Sur, que de concretarse generará una producción de más de 40 billones de wones, así como más de 20.000 puestos de trabajo.Durante su visita a Canadá, Kang aprovechará para visitar el Museo de Guerra de Canadá, donde se rinde homenaje a los soldados canadienses que lucharon en la Guerra de Corea.