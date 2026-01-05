Corea construirá centrales nucleares según el plan establecido

Photo : YONHAP News

Corea del Sur construirá centrales nucleares según el ya establecido decimoprimer Plan Básico de Suministro Eléctrico. Este programa la creación de dos nuevos reactores nucleares de una capacidad total de 2,9 gigavatios con el objetivo de completar las obras en 2037 y 2039 respectivamente, además de la construcción para 2035 de un reactor modular pequeño de unos 0,7 gigavatios.Al respecto, el ministro de Clima, Energía y Medioambiente, Kim Sung Hwan, confirmó el lunes 26 que todo se hará conforme a lo previsto, silenciando las opiniones que vaticinaban que al definirse justo antes del cambio de Gobierno, el plan de suministro eléctrico podría no llevarse a cabo y sufrir modificaciones.La decisión de respetar el plan trazado por la anterior Administración considera los sondeos populares, que presentan un mayor porcentaje de ciudadanos a favor de la energía nuclear y las energías renovables como alternativas para depender menos de la generación a base de carbón o gas y reducir las emisiones de carbono.Reflejando este punto de vista de la población, el Ministerio de Clima, Energía y Medioambiente optimizará la producción de energías renovables mediante sistemas de almacenamiento ESS que capturan electricidad en baterías para su uso posterior y una hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo, al tiempo de mejorar la rigidez y estabilidad estructural de las centrales nucleares.