No se prorrogará más el aumento de los impuestos a personas con varias viviendas

Photo : KBS News

El presidente Lee Jae Myung ha dejado claro que no alargará más el periodo de gracia en el aumento del impuesto sobre transferencia de inmuebles a personas con dos o más viviendas, que tiene vigencia hasta mayo.El jefe de Estado así lo anunció el domingo 25 en su cuenta de la red social X, al anticipar que una tasa adicional se agregará a dicho impuesto sin más prórrogas tal y como está previsto. Este aumento tributario tiene por objeto desincentivar la especulación y obligar a los propietarios de viviendas múltiples a vender sus propiedades antes de desaparecer el periodo de gracia a fin de estimular la oferta de vivienda en el mercado inmobiliario.Al finalizar la moratoria, el impuesto sobre transferencia de inmuebles para contribuyentes con más de dos viviendas puede ascender hasta un máximo del 82,5%.