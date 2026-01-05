La sentencia contra la ex primera dama será emitida el 28 de enero

Photo : YONHAP News

El tribunal de primera instancia emitirá la sentencia contra la ex primera dama Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, el miércoles 28. Los cargos de los que está imputada son manipulación bursátil, violación de la Ley de fondos políticos y recepción de soborno.En la última audiencia de alegatos, la Fiscalía pidió para Kim quince años de prisión, así como una multa de 2.000 millones de wones más una penalización económica adicional de 900 millones de wones por la obtención de ganancias mediante actos contra la ley.Se estima que el veredicto influirá en otros juicios o investigaciones en marcha, por ejemplo, los relacionados con posibles nexos entre religión y política, en concreto con la Iglesia de la Unificación en medio de acusaciones de que Kim percibió artículos de lujo a cambio de conceder favores.